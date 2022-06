Wein : Bernkasteler Ring: Winzer stellen die Weine von 2021 vor

Wein, Riesling, Glas, Weinglas Foto: TV/Pascal Krämer

Bernkastel-Kues Die Weingüter des Bernkasteler Rings laden dazu ein, sich vom Weinjahr 2021 verzaubern zu lassen bei der Riesling Präsentation am 25. und 26. Juni. Zwei Tage, an denen jeweils zwischen 11 und 18 Uhr die Besucher dorthin eingeladen sind, wo die Magie entsteht: in ihrem Weingut.

Tickets kosten 30 Euro für beide Tage. Der Ticketpreis wird bei einem Weinkauf ab 100 Euro mit dem Einkauf verrechnet.

Folgende Weingüter nehmen teil:

Gessinger, Moselstraße 9, Zeltingen-Rachtig.

Kanzlerhof, Hauptstraße 23, Pölich.

Kees-Kieren & Richard Richter, Hauptstraße 22, Graach.

Lehnert-Veit, In der Dur 10, Piesport.

Loersch, Tannenweg 11, Leiwen/ Zummet.

Weingut Loewen, Würtzberg & Franzen, Matthiasstraße 30, Leiwen.

Markus Molitor, Haus Klosterberg, Bernkastel-Wehlen.

Meulenhof & Kerpen, Zur Kapelle 8, 54492 Erden.

Paulinshof, Paulinstraße 14, Kesten.

Pauly-Bergweiler, Gestade 15, Bernkastel-Kues.

Philipps-Eckstein, Panoramastraße 11, Graach-Schäferei.

Rebenhof, Werner, Erben von Beulwitz & Ludwig Hüvel 3, Ürzig.

Regnery, Mittelstraße, Klüsserath

Schmitges Hauptstraße 24, Erden.

Dr. H. Thanisch, Erben Müller-Burggraef Stadtpalais, Gestade 2, Bernkastel-Kues.

Weller-Lehnert, St. Michaelstraße, 29, Piesport.