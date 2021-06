Wein : Weingüter des Bernkasteler Rings von Mosel, Saar und Ruwer präsentieren neuen Jahrgang

Bernkastel-Kues/Ürzig/Leiwen/Klüsserath 27 Weingüter des Bernkasteler Rings von Mosel, Saar und Ruwer haben den neuen Jahrgang in ihren Betrieben präsentiert.

Eigentlich ist bei der Präsentation des seit 1899 bestehenden Bernkasteler Rings alles wie immer. Winzerinnen und Winzer schenken einem wissbegierigen Publikum den neuen Jahrgang ein. Normalerweise tun sie das an einem zentralen Ort, wie dem Kloster Machern. Corona macht dies weiter unmöglich.

So öffnen zwischen Pölich und Erden 20 der 35 Mitgliedsbetriebe ihre Türen. Einige von ihnen sind auch Gastgeber für weitere sieben Betriebe von Saar, Ruwer und der Untermosel. Damit sollen die Wege verkürzt werden.

Info Edle Tropfen kommen unter den Hammer Die Spitzenweine der Weingüter im VDP Mosel-Saar-Ruwer kommen künftig im November unter den Hammer. Der „Große Ring“ – so heißt der Verband der Prädikatsweingüter im Anbaugebiet Mosel - hat beschlossen, seine Prädikatsweinversteigerung auf Freitag, 12. November, zu verlegen. Bislang fand die traditionsreiche Weinauktion immer Mitte September in Trier statt. Seit 2020 ist die Teilnahme an der Auktion online möglich. Auch der Bernkasteler Ring hat seine Veranstaltung in den November verlegt. Am Donnerstag, 11. November, kommen die Weine in der Trierer Industrie- und Handelskammer (IHK) unter den Hammer. Auch der Bernkasteler Ring begründet die Verschiebung mit der Tatsache, dass in der Vergangenheit die Weinlese immer parallel zu der Versteigerung im September lief.

Die Reise beginnt in Klüsserath - in der architektonisch herausragenden Vinothek des Weinguts F. J. Regnery. Schon hier wird deutlich: Unter dem Dach des Bernkasteler Rings agieren ganz unterschiedliche Betriebe. Viele haben fast nur Riesling. Peter und Andrea Regnery bauen dagegen auf 40 Prozent ihrer Rebflächen Spätburgunder an. Mit Erfolg. Die durch Corona erzwungene Veränderung der Präsentation hat auch ihr Gutes. „Man kann die Besucher individueller behandeln“, sagt Andrea Regnery.

Einer ihrer ersten Gäste ist Wolfgang Biss. Der gebürtige Frankfurter lebt seit 46 Jahren in der Schweiz. Er arbeitete dort als Lehrer an einer Weinbauschule und als Oenologe. Der 74-Jährige hat ein strammes Programm vor sich. Er will an den zwei Veranstaltungstagen alle teilnehmenden Betriebe besuchen.

Er tut dies aus gutem Grund. Seit sieben Jahren ist er Auktionator bei der immer im Herbst stattfinden Versteigerung der hochwertigsten Ring-Weine. „Ich will mir früh einen Eindruck verschaffen“, erläutert er. „Ich habe schon lange eine Affinität zum Moselriesling“, fügt er an.

Auch die zweite Station zeigt die Vielschichtigkeit der Ring-Betriebe. Das Weingut Carl Loewen in Leiwen verkauft etwa 95 Prozent seiner Weine an den Fachhandel. Der habe sich zu Beginn der Pandemie zurückgehalten, dann aber doch stark gekauft, erzählt Christopher Loewen. Zugute gekommen sei ihm, dass seine Händler kaum an die Gastronomie liefern. Wer dort stark vertreten ist, musste, das wird überall klar, Verluste hinnehmen. Durch mehr Privatkunden konnten sie teilweise aufgefangen werden.

„Unsere Händler haben letztes Jahr gemerkt, dass sie mit der Pandemie umgehen können. Deshalb haben sie sich dieses Jahr schon früh eingedeckt“, berichtet Loewen, der den 17-Hektar-Betrieb zum Jahreswechsel von Vater Karl-Josef übernimmt. Die Folge der starken Nachfrage. „Wir sind schon ausverkauft“, sagt Christopher Loewen.

Im Garten der Loewens schenkt auch Kilian Franzen (Weingut Franzen, Bremm) den 2020er aus. 50 Prozent seiner Weine gehen an Privatkunden, die andere Hälfte an den Handel und in den Export. Der Anteil der Privatkunden habe in der Pandemie zugenommen, weil die Menschen mehr zuhause waren, aber nicht auf Wein verzichten wollten, berichtet er.

Im Garten haben sich Stephan Kraemer (Longuich)und Thomas Kirchen (Trier) getroffen. Beide haben gemeinsam die Ausbildung zum Kultur- und Weinbotschafter gemacht. Der Besuch von Weinpräsentationen sei für ihre Tätigkeit mit Gästen wichtig, aber auch ein „großes Vergnügen“.

Im Stadtpalais am Bernkasteler Gestade präsentieren sich drei Betriebe: Wwe. Dr. H. Thanisch, Erben Müller-Burggraef (Bernkastel-Kues), Erben von Beulwitz (Mertesdorf) und Reverchon (Konz). „Hier sind Mosel, Saar und Ruwer zusammen“, bemerkt Müller-Burggraeff-Betriebsleiter Maximilian Ferger.

„Man muss in einer Krise breit aufgestellt sein“, sagt der gebürtige Bremer. In dem von ihm seit 2008 geführten Betrieb sei dies so. Natürlich habe Corona Vieles durcheinander gewirbelt, aber man sehe Licht am Horizont. „Die Nachfrage aus der Gastronomie explodiert gerade“, berichtet der Mann, der 2003 noch nicht wusste, dass man Weinbau studieren kann. Jetzt ist er Winzer mit Leib und Seele.

Caroline Weis wusste immer, dass sie das elterliche Hotel Weis mit dazugehörigem Weingut Erben von Beulwitz übernehmen wird. Nach einigen Jahren in der Schweiz ist sie zurück und hat noch eine Sommeliere-Ausbildung gemacht. Der Kontakt zu den Kunden ist ihr bei der Präsentation wichtig. „Man kann sich Zeit für sie nehmen“, sagt sie.

Johannes Schmitz (Rebenhof Ürzig) ist nach eigenem Bekunden mit einem blauen Auge durch die Pandemie gekommen, weil der zukünftige und nicht aus der Familie kommende Betriebsnachfolger neue Ideen für die Vermarktung mitbringt. „Er hat in den sozialen Medien 10 000 Wein-Follower“, berichtet Schmitz. Die hätten die Angebote (Probepakete, Online-Verkostungen etc.) gut angenommen.

Bernkastler Ring. Riesling-Präsentation 2021 in den Weingütern.Weingut Kerpen in Wehlen. Vier chinesische Besucher aus Frankfurt informieren sich bei Martin Kerpen (rechts). Foto: Hans Krämer

Bernkastler Ring. Riesling-Präsentation 2021 in den Weingütern. Klüsserather Weingut F.J. Regnery. Andrea Regnery schenkt der Klüsserather Weinprinzessin Maike Briesch ein. Foto: Hans Krämer

Bernkastler Ring. Riesling-Präsentation 2021 in den Weingütern. Weingut F.J. Regnery Klüsserath. Unter Aufsicht von Papa Peter Regnery präsentiert Frieda (9J.) den Wein für Dr. Georg Arnold und seiner Frau Regina. Foto: Hans Krämer

Bernkastler Ring. Riesling-Präsentation 2021 in den Weingütern. Im Weingut Kerpen in Wehlen. Vier chinesische Besucher stoßen an (von link): Xian Wang, Lee Ning, Xinyi Zhang, Sixi Zhu. Foto: Hans Krämer

Bernkastler Ring. Riesling-Präsentation 2021 in den Weingütern. Weinglas mit Logo Bernkastler Ring. Foto: Hans Krämer