Kröv : Weingüter besuchen und Weine verkosten

Kröv (red) Die Tourist-Information Kröv und der Bauern- und Winzerverband veranstalten am Samstag, 11. Mai, eine Weingüter-Wanderung in Kröv. Während der etwa vierstündigen Tour besuchen die Gäste sechs Winzer, die einen Einblick in die vielen Facetten des Weinbaus und der Weine geben.

