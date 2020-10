Wanderung : Moselsteig trifft Riesling

Bernkastel-Kues (red) Das „Moselsteig Wanderevent Wünschelrouten“ führt mit Winzern, Naturerlebnisbegleitern sowie Kultur- und Weinbotschaftern von Freitag, 6. November, bis Sonntag, 8. November, auf zehn Wandertouren durch die herbstliche Weinlandschaft der Mosel.

Bei der Weingüterwanderung „Moselsteig trifft Riesling“ stehen fünf renommierte Winzer und Weingüter auf dem Programm. Start ist am Samstag, 7. November, im Weingut Dr. Loosen in Bernkastel-Kues. Von hier aus geht es in die Weinlage „Badstube“ und entlang an einzelnen Stationen des Themenweges „Eidechse liebt Riesling“.