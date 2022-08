Gastro : „Weingut der Herzen“ - Wie die Straußwirtschaft mit einem besonderen Kartoffelgericht begeistert

Neumagen-Dhron Mitten in Neumagen-Dhron, dem ältesten Weinort der Mosel liegt das „Weingut des Herzens“. Sandra und Ralf Görgen erklären die Namen ihres Betriebes mit den Worten „Wir sind zwar ein kleines Weingut, aber haben ein großes Herz“.

Kartoffeln gehörten schon immer in die Moselküche. In den 1950/60er Jahren gab es an der Mosel Mischbetriebe, die sich selbst versorgten. Zur Landwirtschaft gehörte der Weinbau. Erst seit Ende der 1970er Jahre existieren an der Mosel die meisten Weingüter. So fand man in den 50/60er Jahre auf jedem Hof auch Hühner, Schweine und ein bis zwei Kühe. Am Schlachttag wurde alles verwurstet, getrocknet, gepökelt oder haltbar eingekocht. Aus dieser Zeit stammt auch die gefüllte Kartoffel, die dann häufig mit Blut-oder Leberwurst befüllt wurde. Typisch für die Moselregion ist es auch, zu einer herzhaften Speise süßliche Beilagen zu servieren, wie Krautsalat und Apfelmus. „Hierzu empfehle ich einen Riesling feinherb“, sagt Sandra Görgen und erklärt: „Ein Riesling mit Restsüße ergänzt die süßlichen Beilagen. Gemeinsam bilden sie einen angenehmen Gegenpart zur herzhaften, würzigen Kartoffel“. Familie Görgen bewirtschaftet den einzigen herzförmigen Weinberg im Anbaugebiet Mosel, in der Lage Neumagener Laudamusberg. Ein Blick in die Steillage beim Passieren von Neumagen-Dhron lohnt sich: Herzlichkeit in und für die Moselregion!