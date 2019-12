Kostenpflichtiger Inhalt: Wein : Mal ein bisschen was anderes

Gault-Millau Neuentdeckung des Jahres: Im Weingut Fio Weine in Piesport von Philipp Kettern (Bildmitte) und der Familie Niepoort mit Daniel (links) und Marco (rechts) Niepoort werden spannende und anspruchsvolle Rieslingweine gekeltert. Foto: TV/Christian Moeris

Piesport Der Gault-Millau Weinführer entdeckt in Piesport die Mosel neu: Eine der bedeutendsten Auszeichnungen deutscher Weinkunst geht in diesem Jahr an die Mosel und die Heimat des Rieslings. Der TV hat die jungen Sieger im Weingut Fio in Piesport getroffen.

Im Keller der Weinmanufaktur Fio Weine in Piesport gibt es nichts Neues zu entdecken. In hölzernen Moselfudern gärt und reift der Riesling. Es ist alles beim Alten – doch gerade wegen dieser „Rückbesinnung auf altes Handwerk“, wie es die jungen Winzer in Piesport praktizieren, liegen ihnen nun renommierte Weinkritiker zu Füßen: Im Gault-Millau Weinguide Deutschland 2020 geht einer der wichtigsten Auszeichnungen des Jahres nach Piesport an die Mosel und damit in die Heimat des Riesling. Die Redaktion des Weinguides kürt das Piesporter Weingut Fio zur Entdeckung des Jahres (der TV berichtete). Wie Winzer des Jahres, oder Wein des Jahres ist der Titel „Neuentdeckung des Jahres 2020“ schon eine Hausnummer und ein großer Titel, der nicht nur die jungen Winzer, den Weinort Piesport, sondern darüber hinaus das gesamte Anbaugebiet Mosel mit Saar und Ruwer glänzen lässt. In den hiesigen Weinkellern passieren derzeit also unglaublich spannende Dinge, welche die Kenner und Kritiker staunen lassen. Doch was machen die jungen Winzer aus Piesport, die den großartigen Titel nun tragen dürfen, anders als viele ihrer Winzerkollegen?

„Die Inspiration für unsere Stilistik haben wir auf Reisen und im Austausch mit Winzern in aller Welt bekommen“, erklärt Philipp Kettern, der in Piesport gemeinsam mit seinen portugiesischen Winzerkollegen und Geschäftspartnern Dirk, Daniel und Marco Nieport die Weinmanufaktur Fio Weine betreibt. Moment mal, Portugiesen machen in Piesport Wein? „Wir haben uns auf einer Weinpräsentation in der Karibik kennengelernt. Daraus hat sich eine familiäre Freundschaft entwickelt und schließlich sind wir Geschäftspartner geworden“, sagt Kettern. „Ich bin viel um die Welt gereist, habe viele Weine getrunken und Winzer aller Art getroffen“, sagt der 34-Jährige, der das elterliche Weingut in Piesport 2011 übernommen hat. „Manchmal muss man rauskommen, um die eigene Heimat zu begreifen. Ich habe dafür viel Zeit in Portugal verbracht.“ Moselriesling stehe für Eleganz, Leichtigkeit und Frische, sagt Kettern und dieses klassische Konzept wolle man neu interpretieren. Doch was machen seine Weine aus? Bei der Weinherstellung gehe es vor allem um Zeit, sagt Kettern. „Wir lassen alle unsere Weine zwischen einem und fünf Jahren im Fass auf der Hefe liegen. Durch die Zeit im Keller auf der Hefe werden Weine charmant. Die Weine balancieren sich und kommen in Harmonie.“ Vor allem diese lange Lagerung auf der Hefe, sagt Kettern, wie man es auch früher an der Mosel praktiziert habe, sei ein Baustein ihres Erfolgsrezepts. „Man muss dem Wein das kostbarste Gut der Welt geben: Das ist Zeit. Viele Weine, die hier an der Mosel produziert werden, werden zu reif gelesen. Sie haben zu viel Alkohol.“ Dieses Säureproblem und Sodbrennen, das manchen Weinliebhaber weg vom Riesling hin zum Wein- und Grauburgunder treibe, liege seiner meiner Meinung nach daran, „dass viele Weine zudem heute zu schnell produziert werden. Und dann gibt man noch dieses und jenes Mittelchen aus dem Chemiebaukasten hinzu – es ist ja alles da. In unserem Keller verwenden wir nur Schwefel aber keine chemischen Hilfsmittel.“ Deshalb verkaufe man auch noch lange keinen 2019er. Der Klassiker des Hauses mit dem Namen Fio lagere zwei Jahre im Fass auf der Hefe und reife danach noch weitere zwei Jahre in der Flasche bevor er in den Verkauf komme.