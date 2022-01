Wein : Wein in fünfter Frauen-Generation

Sofia Thanisch (links) und ihre Tochter Christina probieren auf der Terrasse eine 2020er Doctor Auslese. Im Hintergrund, im Nebel über der Mosel, die Burg Landshut. Foto: DT

Bernkastel-Kues Sofia Thanisch führt mit ihrer Tochter Christiane das Weingut Witwe Dr. H. Thanisch, Erben Thanisch in Bernkastel-Kues in der zwölften Generation. In unserer Serie „Die Weinmacherin“ stellen wir sie und andere Winzerinnen vor.

Es ist eine historische Bilanz, die ihresgleichen sucht: Seit fünf Generationen liegt die Leitung des Weingutes Wwe. Thanisch in Kues ausschließlich in den Händen von Frauen. Wenn die bald 30-jährige Christiane Thanisch in naher Zukunft das Zepter von ihrer Mutter Sofia – die das Weingut seit 1996 führt – übernimmt, findet eine über 125-jährige Tradition ihre Fortsetzung.

Wein im Blut „Halb zog man sie, halb sank sie hin“, frei nach Goethe geschah das auch mit Christiane Thanisch, die nach dem Abitur zunächst nicht sicher war, ob sie ihrer Mutter nachfolgen wollte. „Es lag mir aber wohl im Blut“, sagt sie; und so studierte sie Internationale Weinwirtschaft an der renommierten Geisenheimer Hochschule. Praktika in Franken (im Weingut Hans Wirsching), an der Nahe, in Österreich und sogar in Neuseeland brachten ihr das nötige Rüstzeug für Weinberg und Keller. Eine dreijährige kauffrauliche Station in Rheinhessen beim Weingut Kühling-Gillot/Battenfeld-Spanier rundete die Wanderjahre der lebhaften und reflektierten jungen Frau ab. „Kann ich das überhaupt?“, fragte sie sich oft. Mittlerweile sind sich Tochter und Mutter – diesmal frei nach Barack Obama- einig: „Yes we can!“

Info Kontakt Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Thanisch, Saarallee 31, 54470 Bernkastel-Kues/Mosel, Telefon 06531/2282, E-Mail sofia@thanisch.de, www.thanisch-vdp.de Weinverkauf und Verkostungen Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr und jederzeit nach Voranmeldung. Social Media: Facebook: Weingut Wwe Dr H Thanisch, Erben Thanisch Instagram: wwe.dr.h.thanisch.vdp

Erfolgreich durch die Jahrhunderte

Sie fühlen sich der fast 400-jährigen Tradition verpflichtet: Im Jahr 1636 wurde Vorfahr-Winzer Franz Taners zum ersten Mal im Bernkasteler Kirchenbuch erwähnt. Nach bescheidenen Anfängen mit einer Ernte von drei Fudern (je 1000 Liter) im 17. Jahrhundert entwickelte sich das Weingut nach 1815 unter preußischer Herrschaft zu einem der weltweit führenden Riesling-Produzenten. Auch Kriege, Revolutionen, Naturkatastrophen, sogar die „kleine Eiszeit“ (mit vielen Jahrzehnten ungewöhnlich niedriger Temperaturen, wohl ausgelöst durch tropische Vulkanausbrüche) bis Mitte des 19. Jahrhunderts, konnten die Entwicklung nicht nachhaltig stoppen.

Mittlerweile bewirtschaften die Thanischs neun Hektar Rebfläche, damit gehört man zu den mittelgroßen Betrieben an der Mosel. „Jeder macht alles“ heißt da das Prinzip der Familie, als Kellermeister und Betriebsleiter gehört auch Olaf Kaufmann schon seit fast drei Jahrzehnten dazu.

Traditioneller Riesling-Weinbau

Terroir und Nachhaltigkeit sind die Grundlagen, auf denen das Weingut seit je her arbeitet: Die Grauschiefer-Verwitterungsböden und das spezielle Mikroklima sind damit gemeint. Aber auch: Handarbeit und Selektion bei der Lese, geringe Erträge (und damit höhere Qualität), spontane Vergärung mit den natürlichen Hefen der Trauben, Ausbau in kleinen, alten Holz-Fuderfässern (Holznoten im Riesling sind nämlich ausdrücklich unerwünscht), niedriger Alkoholgehalt (und die damit verbundene Spritzigkeit und Bekömmlichkeit). Und dazu noch ökologisch einwandfreie Arbeit im Weinberg und Keller.

Ausschließlich Riesling wächst in den Bernkasteler Lagen Badstube, Lay und Graben sowie in Kues, Lieser und Brauneberg.

Bernkasteler Doctor, ein Wunder der Natur Paradestück, Aushängeschild und ganzer Stolz ist der einen Hektar große Besitz in der weltberühmten Lage Bernkasteler Doctor. Besser geht es nicht: Die Süd-Südwest-Lage und seine Steilheit zischen 35 und 45 Grad bietet ideale Voraussetzungen für eine ganztägige Sonneneinstrahlung. Im Winter schmilzt hier, im Vergleich zu den Nachbarlagen, der Schnee zuerst; das zeugt von den hohen Klimawerten. Diese Weine sind unverkennbar: Wärme und exotische Frucht, gepaart mit Mineralität, Salzigkeit und einer leicht rauchigen Kräuternote. Großartiger Stoff, mit Weinpreisen überhäuft und mit hohen Preisen bezahlt.

Rekordpreise für Weltklasse Weltrekorde bei den Weinversteigerungen des Verbandes der Prädikatsweingüter (VDP) in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren gang und gäbe. Dreißig-, vierzig-, fünfzigtausend D-Mark für ein Fuder Doctor konnten erzielt werden. 1959 dann ein Mostgewicht-Weltrekord mit verbrieften 321 Grad Oechsle. Der Jahrhundertjahrgang 1921 brachte als Doctor Trockenbeerenauslese im Jahr 1986 sagenhafte 11.000 DM. Pro Flasche! Kurse, mit denen heute nur noch VDP-Kollege Egon Müller mit dem Scharzhofberger von der Saar mithalten kann, dessen 2003er Trockenbeerenauslese 2015 12.000 Euro erzielte.

Gemeinsam stark Mit ihm und vielen anderen Kollegen halten die Damen Thanisch regen und guten, mitunter freundschaftlichen Kontakt. „Es geht nur gemeinsam, wenn man das Anbaugebiet nach vorne bringen will, dann kann man auch Synergien nützen und alle haben etwas davon“, sagt Christina Thanisch. Den VDP hatte übrigens Katharina Thanisch, die erste in der Reihe der fünf Frauen-Generationen, mitbegründet. Nach dem frühen Tod ihres Mannes im Jahr 1895 übernahm sie – mit drei kleinen Kindern – das Ruder im Geschäft und führte es im frühen 20. Jahrhundert in die Weltspitze.

Sie firmierte unter dem Namen Witwe Dr. H. Thanisch, offiziell durften Frauen, ohne Erlaubnis ihres Ehemannes, ja zu der Zeit nicht einmal einen Beruf ausüben. „So ändern sich die Zeiten“, schmunzelt Urenkelin Sofia. Nicht nur auf der Weinkarte des Hotel Ritz in Paris war Thanisch-Wein um 1900 teurer als die berühmten Bordeaux-Chateaus, die feinnervigen Rieslinge waren voll im Trend, und das sogar in den USA, wohin schon damals exportiert wurde. Elitär war man in der Villa Thanisch, die 1884 errichtet wurde, aber noch nie, vielleicht liegt das auch an der femininen Bescheidenheit. Auch heute gibt es einen Gutswein für zehn Euro, bei den Versteigerungen 2021 erzielte eine 2020er Doctor-Spätlese aber schon bemerkenswerte 85 Euro.

Legendäre Prominenz Die Legende erzählt, dass der Trierer Kurfürst Boemund II. im Mittelalter seine diversen Zipperlein mit Bernkasteler Wein heilte, ihn als Medizin ansah. Dieser Wein sei der „wahre Doctor“, fortan trug die beste Lage diesen Namen. Ebenso hielt es König Edward der VII. von England, der Anfang des 20. Jahrhunderts regierte, seitdem darf das Haus Thanisch immer mal wieder Wein über den Ärmelkanal senden. Großbritannien ist einer der wichtigen Export-Märkte neben Spanien, Italien, Dänemark, Amerika und sogar Japan. Dort hatte schon Sofia Thanisch in den 1980er Jahren ein Praktikum gemacht, denn auch in Nippon gibt es, bescheiden zwar, aber professionell, Weinbau. Die Neugier hatte sie dort hingetrieben und diese Neugier ist bis heute geblieben.

Warum die Frauen an der Macht sind Auf die Frage, warum denn die Frauen in den vergangenen Dekaden bei Thanisch immer den Hut aufgehabt hätten, sagt sie lakonisch: „Das hat sich so ergeben, entweder die Männer sind jung gestorben oder sie haben Erfüllung in anderen Berufen gefunden.“ Apropos Zufälle, Amerika und Prominenz: Ebenso „hat es sich so ergeben“, dass der Kriegsheld und amerikanische Präsident Eisenhower, genau wie der damalige Bundeskanzler Adenauer, ein großer Fan deutscher Rieslinge war. Da war es nur recht und billig, dass der Deutsche, dem ehemals in Deutschland siegreichen Amerikaner, bei seinen Besuchen Wein mitbrachte. Natürlich Doctor-Weine von Witwe Dr. H. Thanisch und das wurde selbstverständlich auch in der Weltpresse kommuniziert. Ein Marketing-Coup par excellence. Zufall? Wohl kaum.