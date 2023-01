Zeitgeschichte : Julius Ewest hat seit dem 19. Jahrhundert edle Moselweine für Preußens Könige geliefert

Das renommierte Weinrestaurant (Pfeil) von Julius Ewest befand sich an der Ecke Behrenstraße/Friedrichstraße in Berlin. Foto: Markus Philipps

Berlin/Bernkastel-Kues Die vor 175 Jahren gegründete Firma Julius Ewest gehörte zu den bedeutendsten Weinhandlungen in Berlin. Der bekannte Hoflieferant des Hauses Hohenzollern führte kostbaren Rebensaft aus der Moselregion.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Philipps

Der preußische Monarch Friedrich II. (1712 bis 1786), auch genannt Friedrich der Große oder „Alter Fritz“, war ein leidenschaftlicher Weinliebhaber. Im Keller seines Potsdamer Schlosses Sanssouci lagerten erlesene Weine, darunter feine Rebensäfte aus dem Moselland. Um 1769 stand das Weinlager des berühmten Hohenzollern-Herrschers unter der Verwaltung des königlichen Kellermeisters Huth. Dessen Nachfahre Carl Christian Huth gründete 1871 die renommierte Weingroßhandlung C. Huth & Sohn in der preußischen Hauptstadt Berlin. Carls Enkel Willy Huth (1877 bis 1967) erlangte später hohes Ansehen als nachfolgender Firmenchef und Erbauer des bekannten Berliner Weinhauses Huth am Potsdamer Platz.

Ein Porträt des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, zu sehen in Potsdam (Brandenburg) in einem Ausstellungsraum im Park Sanssouci. Foto: dpa/Robert Schlesinger

Der 1854 geborene Angehörige Hermann Huth war gleichermaßen geachtet als Betreiber der 1848 entstandenen Weinhandlung Ewest. Ihr Gründer Julius Ewest (1818 bis 1883) hatte 1855 ein nobles Weinrestaurant in prominenter Lage an der Ecke Behrenstraße/Friedrichstraße in Berlin eröffnet. Zum Stammpublikum des Hauses gesellten sich Adlige, Offiziere, Künstler und Berühmtheiten wie Prinz Karl zu Hohenlohe, Admiral Paul Zirzow und der Schriftsteller Theodor Fontane.

Aufgrund seiner fachlichen Qualitäten, seines Erfolgs und seiner illustren Kundschaft wurde Ewest 1856 vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. (1795 bis 1861) als königlicher Hoflieferant ausgezeichnet. Nach der Übernahme seines Weinhauses erhielt auch Ewests Schwiegersohn Hermann Huth im Jahr 1891 das von Kaiser Wilhelm II. (1859 bis 1941) verliehene Prädikat eines königlichen Hof­lieferanten.

Info Das berühmte Haus Huth Das Weinhaus Huth am Pots­damer Platz in Berlin wurde im Oktober 1912 eröffnet. Sein Erbauer und Betreiber Willy Huth war einst befreundet mit der Traben-Trarbacher Weinhändlerfamilie Kayser, einem Lieferanten der Weingroßhandlung C. Huth & Sohn. Zu den bekanntesten Stammgästen im Haus Huth zählten Persönlichkeiten wie Konrad Adenauer, Ferdinand Sauerbruch und Wilhelm Furtwängler.

Die Weinhandlung Ewest führte ein umfangreiches Angebot an Mosel-, Rhein- und Bordeaux­weinen der besten Jahrgänge. Als Lieferant des deutschen Kaiserhauses vermarktete die Firma besonders hochwertige Tropfen der Anbauregion Mosel und Saar unter ihrem eigenen Etikett. Dazu gehörten vornehmlich Rieslinge aus namhaften Lagen wie dem Bernkasteler Doctor oder Erdener Treppchen. Für den Vertrieb ihrer Weine unterhielt die Großhandlung mehrere Filialbetriebe in verschiedenen Bezirken der Metropole Berlin. Am dortigen Hof der Hohenzollern wurden traditionsgemäß Weine aus der Moselregion getrunken. Vor allem Kaiser Wilhelm I. (1797 bis 1888) genoss zu seinem zweiten Frühstück regelmäßig ein Glas Moselwein. Auch sein Enkel Kaiser Wilhelm II. war bekanntlich ein großer Freund edler Rieslinge von der Mosel. So wurde ihm unter anderem bei einem Festmahl mit Lord Mayor in der Londoner Guildhall Ende 1907 eine „Bernkasteler Doctor Auslese“ serviert.

Lesen Sie auch Wirtschaft : Vom Weinhaus zur Forschungsanstalt

Ab 1914 führte die Firma Julius Ewest das Ehepaar Hermann und Meta Huth, geborene Ewest. Acht Jahre später trat der Schwiegersohn Ernst Kühnemann (1887 bis 1954) in den Betrieb ein. Er hatte 1911 Anne-Marie Huth geheiratet, die im April 1892 geborene Tochter des Hauses. Der jüngste Sohn des bekannten Berliner Unternehmers und Kommerzienrats Fritz Kühnemann pflegte gute Kontakte zu gehobenen Persönlichkeiten der Spree-Metropole.

Unter seiner Leitung diente das Weinhaus Ewest weiterhin als Stammlokal hoher Adliger, Beamter und Offiziere. Darunter waren Admiral Wilhelm Canaris und Generalmajor Hans Oster. Der damalige Geheimdienstchef Canaris hatte familiäre Wurzeln in Bernkastel, Schweich und Cochem. Er und sein Mitstreiter Oster wurden am 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg als Widerständler gegen das Nazi-Regime ermordet.

Hoflieferant Julius Ewest vermarktete beste Mosel-Rieslinge aus berühmten Lagen wie dem historischen Bernkasteler Doctorweinberg (rechts im Kreis). Foto: Markus Philipps