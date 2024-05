Auf dem Mont Royal Warum musste die Weinkellerei F.W. Langguth Erben schließen?

Warum muss die Weinkellerei F.W. Langguth Erben in Traben-Trarbach schließen? Diese Frage treibt nach der traurigen Nachricht viele Menschen in der Region um. Die Zeller Weinkellerei Zimmermann-Graeff & Müller (ZGM) hat nun ihr Bedauern über die Entscheidung zum Ausdruck gebracht. Sie ist eine hundertprozentige Tochter der französischen Kellereigruppe Les Grands Chais de France und hat in deren Auftrag das Traben-Trarbacher Unternehmen übernommen.