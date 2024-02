Großer Unmut bei den Beschäftigten Es gärt gewaltig bei der Weinkellerei Langguth in Traben-Trarbach

Bei der Firma Langguth Erben in Traben-Trarbach herrscht unter den Beschäftigen großer Unmut. Weil die Löhne in den vergangenen Jahren kaum gestiegen sind und auch soziale Leistungen gekürzt wurden, soll jetzt ein Betriebsrat gewählt werden. Zu einer ersten Betriebsversammlung hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) für diesen Donnerstag, 22. Februar, in die Firma Langguth eingeladen.