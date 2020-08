Ausbildung : Beruflicher Start in der Weinwirtschaft

Weinkelllerei Peter Mertes Foto: TV/Weinkelllerei Peter Mertes

Bernkastel-Kues (red) Die Weinkellerei Peter Mertes hat acht neue Auszubildende am Standort Bernkastel-Kues begrüßt. Ob im kaufmännischen Bereich, in der Kellerwirtschaft oder in der Lagerlogistik – in den nächsten drei Jahren wird den Nachwuchskräften eine fundierte Ausbildung zuteil, die sie auf die Arbeit im Weingeschäft vorbereitet.

Bereits mehrere Jahre in Folge wurde der Familienbetrieb von einer Studie im Auftrag von Focus Money zum Top-Ausbildungsbetrieb Deutschlands ausgezeichnet und nahm zuletzt die Spitzenposition unter den Ausbildungsbetrieben in der Kategorie Getränkehersteller ein.

Die Weinkellerei zählt deutschlandweit und international zu den bedeutendsten Marktteilnehmern der Weinwirtschaft. Vom Standort Bernkastel-Kues aus engagiert sich das seit vier Generationen familiengeführte Unternehmen für ausgesuchte Weine aus Deutschland und der ganzen Welt und gehört mit einer Belegschaft von mehr als 400 Mitarbeitern zu den relevanten Arbeitgebern der Region.

Aktuell nimmt der Ausbildungsbetrieb Bewerbungen für die Ausbildungsstellen mit Beginn 2021 entgegen. Wie sich der Arbeitsalltag in der Ausbildung gestaltet, welche Inhalte die verschiedenen Berufsprofile umfassen und mehr erfahren interessierte Bewerber/-innen auf der speziell für Auszubildende eingerichteten Webseite: AzubibeiMertes.de.