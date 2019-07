Kirmes : Rachtig feiert vier Tage Weinkirmes

Zeltingen-Rachtig (red) Die traditionelle Rachtiger Weinkirmes wird von Freitag 12. Juli, bis Montag, 15. Juli, am Moselufer gefeiert. Am Freitag ab 21 heißt es „Rocht rockt“ mit der Band Tracy Mains und Mac Cocker.

Die Weinhoheiten werden am Samstag, ab 14 Uhr am Elternhaus der Weinprinzessin abgeholt. Um 15.30 Uhr startet die fünfte „V-Ring-Probe“ im Festzelt. Der Tanzabend mit der Band „Be To Be“ beginnt um 20.30 Uhr. Das Programm am Sonntag geht um 9.30 Uhr mit dem Festhochamt, musikalisch gestaltet vom Männerchor Rachtig, los. Anschließend erwartet die Gäste ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikzug der Deutschherren, eine Oldtimer-Traktorausstellung vor dem Festzelt und ab 15 Uhr ein Familiennachmittag mit Kinderbelustigung. Die Band „Leitsgeheier“ unterhält ab 20 Uhr das Publikum. Am Montag öffnet um 9 Uhr der Markt. Ab 12 Uhr gibt es zum Mittagstisch Gräwes mit Gulasch. Der Musiker Joe Casel spielt ab 17.30 Uhr, und ab 20 Uhr ist die Band Gently Jokers zu hören.