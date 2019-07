Fest : Wintrich feiert Weinkirmes

Wintrich (red) Die Feuerwehr Wintrich lädt von Samstag, 3. August, bis Montag, 5. August, zur Wintricher Weinkirmes ein. Am Sonntag, 4. August, wird das neue Mannschafts- und Transportfahrzeug eingesegnet. Wer einen Kuchen spenden möchte, kann sich bei Lisa Beicht in der Schulstraße in Wintrich melden.