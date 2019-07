Weinkirmes : Wintrich lädt zur Weinkirmes ein

Wintrich (red) Die Weinkirmes in Wintrich wird von Samstag, 3. August, bis Montag, 5. August, am Weinmarktplatz gefeiert. Los geht es am Samstag, ab 20 Uhr mit Live-Musik. Am Sonntag stehen ab 13 Uhr die Einweihung des neuen Feuerwehrfahrzeugs sowie Beförderungen auf dem Programm.

