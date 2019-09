Festumzug : Weinkirmes mit Winzerfestzug

Kröv (red) Die St. Remigius-Weinkirmes in Kröv wird von Freitag, 4. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober, gefeiert. Das Fest startet am Freitag ab 18 Uhr mit musikalischer Unterhaltung der Winzerkapelle Kröv.

Ab 21 Uhr spielt der Musikverein Roggenbeuren. Am Samstag sind ab 14.30 Uhr die Vlierländer Musikanten aus Holland zu Gast. Party und Stimmung ist ab 20.30 Uhr mit der Band „Zündstoff“ angesagt. Der Eintritt kostet sechs Euro. Das Programm am Sonntag beginnt um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Mörschied. Im Anschluss sind die Musikvereine Zeltingen-Rachtig und Darscheid sowie die Vlierländer Musikanten zu hören. Der große Winzerfestzug startet ab 14 Uhr. An dem Festzug unter dem Motto „Das Jahr des Winzers und Erntedank“ sind etwa 30 Gruppen und Festwagen beteiligt.