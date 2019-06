Kommunalpolitik : Weinkönigin ist Thema im Rat

Graach In der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 25.Juni, um 18 Uhr in der Mattheiser Halle geht es unter anderem um die Wahl der Ortsweinkönigin und Prinzessin.

Weitere Themen sind: die Bildung der Ausschüsse und Wahl der Ausschussmitglieder, die Weinprobe zur Graacher Weinkirmes im Namen der Gemeinde, um Bauangelegenheiten sowie die Neugestaltung eines Generationen- und Kommunikationsplatzes.