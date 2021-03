Weinkolumne : Wikinger wollen Wein von der Mosel

Kollege Winfried Simon hat vergangene Woche an dieser Stelle völlig zurecht seine Verwunderung über Schweden deutlich gemacht. Demnach schreibe eine Fachzeitschrift, dass Schweden sich zum „Wein-Hotspot“ entwickeln könne, weil dort vermehrt versucht wird, Rebe anzupflanzen.

Aber bei den niedrigen Temperaturen könne dort kaum ein guter Tropfen erzeugt werden, stellte er fest. Das dürfte jetzt nicht mehr nötig sein, denn die Wikinger im Norden stehen offenbar voll auf Wein aus Deutschland. Wie das Deutsche Weininstitut vermeldet hat der Absatz von deutschem Wein in Schweden im vergangenen Jahr um satte zehn Prozent zugelegt. Vor allem deutscher Rosé ist bei den Skandinaviern sehr beliebt, wobei über die Hälfte des Weins nicht in der Flasche sondern „Bag in Box“ also in wasserdichten Kartons verkauft wird. Nun ist der Norden ja auch für seinen Pragmatismus bekannt und außerdem passen in „Bag in Boxes“ mehr als die zierlichen 0,7 Liter unserer Weinflaschen. Bekanntlich haben Wikinger ja auch einen ordentlichen Durst und so können sie sich den Weg zum Nachschlag sparen und die wenig erfolgversprechenden Weinbauversuche ebenso. Dann mal „Skol!“