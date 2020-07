Freizeit : Weinpicknick in den Moselauen

Weinpicknick Kröv Foto: TV/Touristinfo Kröv

Kröv (red) Die Tourist-Information Kröv veranstaltet zusammen mit den Jungwinzern am Mittwoch, 8. Juli, das erste Weinpicknick in den Moselauen. Bei Live-Musik und Kröver Weinen können die Besucher auf den Wiesen am Moselufer einen entspannten Abend erleben.



