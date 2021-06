Genuss : Weinprobe im Riesenrad: Genuss in luftiger Höhe

Weinprobe im Riesenrad Foto: TV/Bianca Waters

Bernkastel-Kues Eine Weinprobe im Riesenrad in luftiger Höhe – das gibt es in Bernkastel-Kues zum zweiten Mal am Donnerstag, 24. Juni. Die Gäste können sich auf Weine und einen Sekt aus drei Weingütern freuen – alle Mitglieder des Bernkasteler Rings.

Es gibt zwei Termine: um 16.30 Uhr und um 19.30 Uhr.

Dann stehen 24 Gondeln zur Verfügung, in die je vier Personen einsteigen können. Die Gondeln steigen bis zu 30 Meter hoch – damit ist der beste Blick auf die Mosel, die Burg Landshut und die Altstadt von Bernkastel-Kues garantiert.

Die Weine kommen aus renommierten Weingütern wie dem Weingut Kerpen aus Wehlen, dem Weingut Philipps-Eckstein aus Graach-Schäferei und dem Weingut Schmitges aus Erden. Bereits beim Einstieg erhalten die Gäste einen Sekt zur Begrüßung. Es werden fünf Weine á 0,1 Liter gereicht. Dazu gibt es moseltypische Snacks vom Alten Moselbahnhof. Das Weinglas dürfen die Gäste als Erinnerung mitnehmen. Die Riesenrad-Weinprobe ist eine Veranstaltung der Stadt Bernkastel-Kues, in Kooperation mit dem Bernkastel-Ring e.V. und der Alter Moselbahnhof Gastronomie GmbH.

Die Kontakterfassung erfolgt über www.imnucode.com. Die Besucher werden gebeten, sich vor der Weinprobe einen QR-Code zu erstellen.