Weltfrauentag : Eine Weinprobe im Brückentor nur für Frauen

Traben-Trarbach (red) Der Förderverein Möhrings Architekturwelt veranstaltet am Weltfrauentag, Sonntag, 8. März, eine Weinprobe für Frauen. Beginn ist um 11 Uhr in der Brücken-Schenke im Brückentor in Traben-Trarbach.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken