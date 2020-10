Fest : Weine in historischer Kelteranlage verkosten

Piesport (red) Das Römische Kelterfest in Piesport konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Daher veranstaltete die Ortsgemeinde als Alternative Weinproben in der römischen Kelteranlage. Außerdem wurden Führungen durch die herbstlichen Weinberge und durch Alt-Piesport sowie in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Neumagen-Dhron Fahrten mit dem Römerweinschiff Stella Noviomagi angeboten.

