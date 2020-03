Mutmacher : Weinprobe mit dem Winzer per Video-Chat

Auch Franz und Esther Melsheimer vom Klosterhof Siebenborn bei Maring-Noviand bieten wie andere Winzer Online-Weinproben an, Foto: Weingut. Foto: TV/Weingut Melsheimer

Bernkastel-Kues/Trier Die Corona-Krise macht auch den Winzern in der Region zu schaffen. Viele Weinfreunde schätzen den persönlichen Kontakt mit dem Winzer. Sie besuchen die Winzer und probieren vor Ort die Weine unter fachkundiger Anleitung und kaufen schließlich das, was ihnen am besten schmeckt - es ist das Gesamtpaket, das viele schätzen und dem Weinkauf beim Discounter vorziehen.

Aber durch die aktuell geltende Kontaktsperre ist das nicht mehr möglich. Auch Jahrgangspräsentationen, Frühlingsfeste und die Tage der Offenen Weinkeller an der Mosel sind derzeit unmöglich.

Aber die Not macht erfinderisch, wie der Moselwein e.V. mitteilt. Zahlreiche Weingüter aus dem Weinanbaugebiet Mosel bieten ihren Kunden nun online-Weinproben über soziale Netzwerke an. Die Kunden können Probierpakete bestellen und zu einem festgelegten und kommunizierten Zeitpunkt präsentieren die Erzeuger den Konsumenten die Weine quasi in deren Wohnzimmer per Livestream über das Internet. Jeder probiert für sich in seinen vier Wänden, aber dennoch gemeinsam mit anderen Weinfreunden und dem Winzer. Franz und Esther Melsheimer aus Maring-Noviand, die das Weingut Artur Melsheimer betreiben, haben ein Video gedreht, in dem sie die Weine erklären, und bieten 13 ihrer Weine in Viertelliter-Fläschchen für die digitale Weinprobe an.

Die Kunden bekommen nach Bestellung der digitalen Weinprobe ein Paket mit den 13 Flaschen und dazu eine Anleitung und einen Internetlink zum Video. Franz Melsheimer: „Nun kann es, auch mit geringen Internetkenntnissen, losgehen. Ein weiterer Vorteil: Es ist möglich, die Probe zu „strecken“ und somit mehrere, schöne Abende zu verbringen.“

Winzer Michael Biewers aus Fellerich an der Obermosel bietet seinen Kunden verschiedene Probierpakete „quer durchs Sortiment“ an, die man im Shop auf seiner Internetseite bestellt und dann versandkostenfrei per Paketdienst ins Haus geliefert werden. Auf Facebook kommentiert er dann bei einer digitalen Weinprobe die Weine in einem Livestream. „Wir haben eine gute Resonanz und sind fleißig Pakete am packen“, sagt Michael Biewers.

Auch Ernie Loosen, Inhaber des international bekannten VDP-Weingutes Dr. Loosen in Bernkastel, schaut digital bei seinen Kunden zu Hause vorbei, um mit ihnen seine Weine zu probieren. „Wenn Sie eine Flaschen Dr. Loosen-Riesling in Ihrem Keller oder Kühlschrank haben, senden Sie mir einfach eine persönliche Nachricht. Dann werde ich die gleiche Flasche öffnen und auf Instagram Live von diesem Wein erzählen“, lautet seine Botschaft.

Da die Menschen ihre Freizeit größtenteils zu Hause verbringen, steigt offensichtlich der Weinabsatz über den Lebensmitteleinzelhandel. Die Winzergenossenschaft Moselland in Bernkastel-Kues berichtet derzeit über eine rege Nachfrage aus dem Einzelhandel. Zudem verzeichnet die Genossenschaft laut Vorstandsvorsitzendem Henning Seibert auch eine gute Resonanz auf ihre Probierpakete. Zur Weinprobe zu Hause bietet sich auch der Film „Mosel Faszination Wein“ an, der auf der Internetseite www.weinland-mosel.de zu finden ist.