Glaube : Weinprobe mit Mundart-Geschichten

Zeltingen-Rachtig (red) Die erste „Biblische Weinprobe“ in Zeltingen-Rachtig findet am Samstag, 19. Oktober, ab 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephanus in Zeltingen-Rachtig statt. Sylvia Kappes trägt „Zeltinger Geschichten“ in Mundart vor.

