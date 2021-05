Moselweine : Neun Weine, viele Facetten und mehr als 100 Teilnehmer

Bernkastel-Kues/Trier Zu einem Weinsensorik-Seminar haben die Industrie- und Handelskammern Trier und Koblenz, das Dienstleistungszentrum Mosel und die Weinwerbung Mosel eingeladen. Das Seminar ist ein Baustein des Wettbewerbs Weingastgeber Mosel, der in diesem Jahr zum dritten Mal ausgeschrieben wird.

(will) Wie schmeckt ein Auxerrois? Was unterscheidet einen Elbling vom Gewürztraminer? Nach was riecht ein typischer Weißburgunder von der Mosel? Diese und andere Fragen sind in einem Weinsensorik-Seminar zum Thema „Weißweinsorten der Mosel“ beantwortet worden. Das Seminar, zu dem mehr als 100 Teilnehmer ihre Zusage gegeben hatten, ist Baustein des Wettbewerbs „Weingastgeber Mosel“ und wurde in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie digital angeboten. Der Wettbewerb wird derzeit nach 2019 und 2020 in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben (siehe Info).