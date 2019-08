Veranstaltung : Weinstraßenfest in Zeltingen

Zeltingen-Rachtig Zum 39. Mal in Folge feiert Zeltingen sein Straßenfest. Weingüter und Gastronomen präsentieren sich auf der Kurfürstenstraße und dem historischen Marktplatz.

Das Straßenfest wird am Freitag, 6. September, um 18.30 Uhr auf dem Markusplatz eröffnet. Am Samstag und Sonntag sind die Wein- und Essenstände ab 11 Uhr geöffnet. An allen Tagen und bis spät in die Nacht sorgen Musikvereine aus der Region und holländische Musikkapellen für Stimmung. Dank dem neuen Bus-Fahrplan können Gäste im Stundentakt zum Straßenfest und bis 0.13 Uhr Richtung Bernkastel und bis 23.30 Uhr Richtung Traben-Trarbach zurück fahren.