Auslese : Weintrinker haben keinen Bierbauch

Eiscreme macht dick, Kuchen macht dick, ebenso Wurst, Käse und Schokolade. Und Wein? Fest steht: Alkoholische Getränke sind ebenfalls Kalorienbomben. Wein hat mit 700 kcal pro Liter einen relativ hohen Kalorien-Anteil – Rotwein etwas mehr als Weißwein, was auf den höheren Alkoholgehalt zurückzuführen ist.

Sollte also jeder, der schlank sein will auf Wein verzichten?

Zunächst müsste man einmal den Begriff „schlank“ definieren. Das Wort gab es in früheren Zeiten nicht. Da war man nicht schlank, sondern dünn. Schlank klingt gut, dünn schlecht. Die jungen Frauen von „Germany’s next Topmodel“ sind meiner Meinung nach nicht schlank sondern dünn, ja manche wirken unterernährt.

Wein macht also laut Kalorientabelle dick. Nun weiß ich, dass an der Mosel sehr viel Wein getrunken wird. Es müsste also von übergewichtigen Menschen hierzulande nur so wimmeln. Ist aber nicht so. In typischen Bierregionen sind mehr dickleibige Menschen (vor allem Männer) anzutreffen. Nicht umsonst spricht man vom Bierbauch. Ein Mensch mit Weinbauch ist mir noch nicht begegnet.