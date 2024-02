Auslese Was eine Weinverkostung mit Kirchenfenstern zu tun hat

Wie taste ich mich an einen Wein heran? Wie probiere ich ihn richtig? Die Zeitschrift „Meiningers Weinwelt“ will in ihrer aktuellen Ausgabe dabei helfen. In dem Artikel „Die Kunst des Verkostens – In drei Schritten zum Profi“ gibt sie die „wichtigsten Tasting Facts“ an die Leser, und das sind ja sicher am Wein interessierte Leute, weiter.