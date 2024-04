Fachzeitschrift verleiht Preis Bungert in Wittlich für Deutschlands beste Weinabteilung ausgezeichnet

Mehr und mehr Weinliebhaber aus der Region dürfte es künftig zum Einkaufen in die Kreisstadt Wittlich zwischen Mosel und Eifel ziehen. Denn laut dem Fachmagazin „Weinwirtschaft“ gibt es in ganz Deutschland derzeit keine bessere Weinabteilung als im Kaufhaus Bungert in Wittlich. Kunden müssten deshalb ziemlich weit fahren, um ein vergleichbares Angebot zu finden, heißt es da.