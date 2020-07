Soziales : Weißer Ring  unter neuer Leitung

Bernkastel-Wittlich Karl Kopf gibt die Leitung des Vereins zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern an Wolfgang Schmitz ab.

Sein Nachfolger Wolfgang Schmitz wohnt in Wittlich und ist aktiver Beamter bei der Zollverwaltung. Seit 2015 engagiert er sich ehrenamtlich beim Weißen Ring im Landkreis, kennt sich also bereits gut aus. Der Wunsch, Menschen zu helfen, die unverschuldet durch eine Straftat in eine Notlage geraten sind, treibt ihn an.