Ehrenamt : Weißer Ring sucht Helfer

Bernkastel/Wittlich (red) Der Weiße Ring Bernkastel-Wittlich sucht Helfer, die Menschen in Notsituationen beistehen können. Interessierte können sich unter Telefon 0151/55164661 oder per E-Mail an weisser-ring.bkswi@arcor.de melden.

