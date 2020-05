Wintrich/Schweich/Nonnweiler Eine Familie behauptet, die Betreiber des Wintricher Campingplatzes Georgshof hätten ihnen wegen der Behinderung ihrer Tochter versagt, dort zu pachten. Der Betreiber bestreitet die Vorwürfe und bezichtigt den Verkäufer eines Campingwagens der Lüge.

Doch ganz so, wie es da steht, hat es sich, sollten die Vorwürfe überhaupt zutreffen, wohl nie zugetragen. Denn die Aussage, der Betreiber würde die Verpachtung des Platzes an die Familie wegen der Behinderung der Tochter ablehnen, stammt aus dem Mund der Verkäufer des Wohnwagens. „Wir haben uns den Wohnwagen mit unserer Tochter, die dabei sehr aufgeregt war und geweint hat, weil ihr die Situation unbekannt war, am 13. Mai dort angeschaut“, sagt die Mutter. Am nächsten Tag habe die Besitzerin des Wohnwagens angerufen. „Sie war ganz aufgeregt und meinte, sie wisse nicht, was sie sagen solle, es sei furchtbar, aber der Campingplatzbetreiber würde die Verpachtung wegen der Behinderung des Kindes ablehnen.“ Die Inhaber, so die Mutter, hätten den Verkäufern des Wohnwagens angeblich gesagt: „So ein Kind könnte man den anderen Gästen des Campingplatzes ja nicht zumuten. So ein lautes, behindertes Kind würde die Gäste verschrecken.“ Und deshalb sei der Kauf des Campingwagens mit den Verkäufern sowie der Pachtvertrag mit den Betreibern des Campingplatzes nicht zustande gekommen.