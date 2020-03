Coronavirus : Weitere COVID-19-Fälle im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Wittlich Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung wurde am Mittwoch über zwei weitere Covid-19-Fälle informiert. Bei beiden positiv auf den Corona-Virus getesteten Personen handelt es sich nach Angaben der Kreisverwaltung erneut um Reiserückkehrer aus Ischgl (Österreich).

„Die beiden Männer haben sich sofort nach ihrer Rückkehr in die häusliche Isolierung begeben. Die Krankheitsverläufe können in beiden Fällen als mild bezeichnet werden und bedürfen daher keiner stationären Behandlung“, erklärt die Kreisverwaltung. Insgesamt zählt der Landkreis Bernkastel-Wittlich damit aktuell neun bestätigte Covid-19-Infektionen. Im Vergleich mit anderen Kreisen der Region Trier rangiert der Kreis Bernkastel-Wittlich aktuell also glücklicherweise auf dem letzten Platz. Im Eifelkreis wurden bereits 23 Infektionen bestätigt. In Trier sind es 10, im Kreis Trier Saarburg 15, und der Vulkaneifelkreis zählt 11 bestätigte Covid-19-Infektionen.