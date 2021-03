Sitzung : Weitere Fischbude am Moselufer?

Neumagen-Dhron Ein Rückblick auf die vergangene Tourismussaison ist Thema in der nächsten Sitzung des Touristik- und Weinwerbeausschusses am Donnerstag, 11. März, um 18 Uhr in der Dhrontalhalle. Dabei werden folgende Aspekte eine Rolle spielen: die Sicht der Touristinformation, die Vermarktung des Neumagener Weinschiffes „Stella Noviomagi“ und ein Sachstandsbericht über die Instandhaltungsarbeiten an der „Stella Noviomagi“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken