Sucht und Geldnot treiben in die Kriminalität Amtsgericht Wittlich verhängt deutlich weniger Jugendstrafen

Es gibt wahrscheinlich wenige Orte in Wittlich, die unbeliebter sind als das Amtsgericht – zumindest bei jenen, die auf der Anklagebank sitzen. Stark besucht ist es dennoch, schließlich werden in der Kurfürstenstraße Jahr für Jahr Tausende Prozesse verhandelt. Diebstahl, zu schnelles Fahren, Scheidungen: Hier kommt eine breite Palette an Delikten auf den Tisch.