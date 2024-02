Trockenheit oder Pflanzenschutzmittel? Warum das Aussterben des Mosel-Apollofalters die Existenz mancher Winzer bedroht

In Rheinland-Pfalz, im unteren Moseltal, liegen die letzten vom Apollofalter besiedelten Felsen inmitten von historischen Terrassen-Weinbergen. Doch laut Umweltschützern und Schmetterlingskundlern geht die Zahl der Falter seit 2012 kontinuierlich zurück, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz mitteilte. Der majestätische Schmetterling, der an der Mosel nur zwischen dem Bremmer Calmont und den Weinberglagen in Winningen vorkommt, ist demnach vom Aussterben bedroht. Mit massivem Mitteleinsatz hat das Land in den Kreisen Cochem-Zell und Mayen-Koblenz versucht, dem Negativtrend entgegenzuwirken. Auch private Förderer setzen sich mit viel Geld ein für den Falter, der gern als Leittier der Untermosel bezeichnet wird. Doch der Erfolg blieb leider aus. Die jüngste Flugsaison war miserabel – am Bremmer Calmont war laut Schmetterlingsforschern überhaupt kein Mosel-Apollo gesichtet worden, anderswo waren nur wenige Falter zu sehen.