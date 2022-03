Fastenzeit : Chicorée statt Schokolade: Wie mir Fasten helfen soll

„Nein zur süßen Verführung“ - in den kommenden Wochen möchte ich fasten. Foto: Andreas Conrad

Trier/Wittlich Die kirchliche Fastenzeit dauert 40 Tage, in Anlehnung an die 40 Tage und Nächte, die Jesus fastend in der Wüste verbracht hat. Ganz so radikal möchte ich meine Ernährung nicht einschränken. Wie und warum ich dieses Jahr fasten möchte.