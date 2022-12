Kolumne Auslese : Mein Wein zum Fest

Die besinnliche Weinkolumne zu Weihnachten von unserem Mitarbeiter Winfried Simon.

Aber wir wollen ja an dieser Stelle über Wein sprechen. Die ein oder andere gute Flasche Wein wird sicher auch unterm Weihnachtsbaum zu finden sein. Und dann ist da ja noch, zumeist am ersten Festtag, das große und üppige Weihnachts-Festessen.

Inzwischen gibt es viele Weinanbieter, die speziell dafür ganz besondere Weine bewerben: Sekte und Champagner zu Weihnachten, Weine zu typischen Weihnachtsessen wie Ente, Gans, Braten, Wild, Fisch, Fondue und, und, und ... Edel sollte er sein. Und teuer. Wer will schon an Weihnachten einen einfachen Schoppenwein servieren?

Aber der Griff in die Schatzkammer hat an Weihnachten am späten Abend dennoch Tradition. Dort schlummern einige edle Tropfen – Auslesen, Beerenauslesen und Eisweine in kleinen, leicht angestaubten Fläschchen – die nur darauf warten, endlich verkostet zu werden.