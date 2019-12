Karneval : „Welle Baie“: Mann der ersten Stunde wird 90

Monzelfeld Ein ganz besonderes Ereignis in der Jubiläumssession „6x11 Jahre Welle Baie Summ Summ“ stand im Vereinskalender. Das einzige noch lebende Gründungsmitglied Franz Kropp hat seinen 90. Geburtstag gefeiert.

Der Vorsitzende Thomas Herges gratuliert mit seinen lebenden Vorgängern im Amt Frank Schmitt, Mäddy Kropp, Klaus Zimmer und Alfred Josten dem Ehrenmitglied. Kropp ist ein Mann der ersten Stunde im Karnevalsverein „Welle Baie“ Monzelfeld. Den Vereinsnamen könnte man auch von seinem Hobby her ableiten, denn er ist Imker und hat sein Bienenhaus bei seinem Anwesen im Berg. Wild, fleißig und emsig waren die Menschen im Jahr 1954, die den Verein aus der Taufe gehoben haben. Sie waren schnell wie die wilden Bienen, daher stammt auch der Name „Welle Baie“. Der Jubilar habe im Verein nie im Vordergrund gestanden, versichern die Verantwortlichen im Karnevalsverein. Er sei im Straßenkarneval zu Hause und habe bis ins hohe Alter tolle Motivwagen in seiner Werkstatt in Monzelfeld kreiert, gebaut und auf die Straße gebracht.

Der Veranstaltungsreigen bei den „Welle Baie“ startet am 25. Januar um 19.11 Uhr mit der Jubiläumsgala. Traditionell geht es am 1. Februar weiter mit der Kappensitzung „Die Erste“, gefolgt von der Kinder- und Jugendsitzung am 9. Februar. Die Saalfastnacht endet mit der Kappensitzung „Die Zweite“ am 15. Februar. Der Kartenvorverkauf für die Saalveranstaltungen startet am 5. Januar in der Bürgerhalle.