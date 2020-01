Vortrag : Weltenbummler berichten von ihrer Reise

Lösnich/Andel (red) Ein Jahr lang waren Bernd und Ulla Decker aus Lösnich mit ihren Motorrädern in der Welt unterwegs und legten dabei 37 000 Kilometer zurück. In 21 Ländern machten sie Station. Am Samstag, 25. Januar, berichten sie ab 19 Uhr über ihre Reise und ihre Erfahrungen.

