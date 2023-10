Kampfmittelräumdienst nach 15 Minuten fertig Routine darf nicht aufkommen: Wittlicher Weltkriegsbomben ohne Zwischenfälle entschärft (Fotostrecken)

Wittlich-Wengerohr · Es war eine Sache von 15 Minuten: In Wittlich-Wengerohr sind am Sonntag zwei 250-Kilo-Weltkriegsbomben, die am Donnerstag gefunden wurden sind, innerhalb einer Viertelstunde entschärft worden. Im Einsatz waren mehr als 100 Menschen von Feuerwehr, Ordnungsamt, Polizei, Maltesern und Bundespolizei.

08.10.2023, 14:44 Uhr

Fliegerbomben in Wittlich: Evakuierung und Entschärfung 17 Bilder Foto: TV/Florian Blaes

Von Christina Bents

Rund um Wittlichs größten Stadtteil Wengerohr war einiges los am Sonntagvormittag: Schon am frühen Sonntagmorgen kreist ein Hubschrauber der Polizei über Wengerohr. Sie sicherten den Luftraum ab, damit der Kampfmittelräumdienst beim Entschärfen der beiden Weltkriegsbomben, die am Donnerstag auf einer Wiese neben dem Dr.-Oetker-Werk gefunden worden sind (wir berichteten), nicht gestört werden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Fliegerbomben in Wittlich: Evakuierung und Entschärfung