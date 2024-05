Seit 35 Jahren Weltladen Traben-Trarbach: Das motiviert die Menschen bei ihrem Engagement

Traben-Trarbach · Der Weltladen in Traben-Trarbach existiert seit mehreren Jahrzehnten – und das allein mit Hilfe von ehrenamtlicher Arbeit. Aber was motiviert die Menschen dazu, ohne Eigennutz so viel Arbeit in das Geschäft zu stecken?

27.05.2024 , 06:14 Uhr

Ein Teil des Teams, das sich für den Weltladen engagiert (von links): Jörg Schütz, Iris Bindges (hinten), Rabia Pohl (vorne), Eta Kruse und Ruth Madré-Dedenbach. Foto: Cedric Huwig Foto: Cedric Huwig