Wettbewerb : Preis für Coach Ute Weyrauch

Mastershausen (red) Beim fünften internationalen Speaker Slam in Mastershausen im Rhein-Hunsrück-Kreis wurde Ute Weyrauch aus Wittlich mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit.

79 Teilnehmende aus zwölf Ländern sorgten in Mastershausen für einen neuen Weltrekord in der Rednerbranche. Zudem waren dieses Mal über Livestream 100 000 Menschen aus aller Welt zugeschaltet und konnten mitstimmen. Authentisch sprach Weyrauch über eine ihrer Erfahrungen: Wie es sich anfühlt und was es mit dem Körper und dem Leben macht, wenn wir „Nein“ fühlen und trotzdem „Ja“ sagen.