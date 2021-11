Advent in bunten Fenstern

Wittlich-Wengerohr Advent in bunten Fenstern

Auch dieses Jahr setzt das Altdorf in Wengerohr besondere Lichtzeichen in der Adventszeit. 24 Häuser haben jeden Tag von 17 bis 21 Uhr ein adventliches Fenster mit passender Zahl beleuchtet. Viel Freude beim Suchen, Finden und Betrachten der Fenster bietet diese Aktion für große und kleine, junge und nicht mehr ganz so junge Menschen.