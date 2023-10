Weniger Sportkurse Hilferuf: VfL Traben-Trarbach sucht dringend Übungsleiter

„Wir platzen aus allen Nähten“, sagt Patrice Langer – nicht in seiner Funktion als Stadtbürgermeister von Traben-Trarbach, sondern als erster Geschäftsführer des dortigen Sport- und Freizeitvereins VfL. 13 Sportarten bietet dieser in der Doppelstadt an: von Bogenschießen über Volleyball bis hin zu Zumba, Tischtennis und Radport.