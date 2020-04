Großveranstaltung oder nicht : Wenn das Manderscheider Burgenfest ausfällt, leiden viele Bereiche

Manderscheid Ob das Burgenfest in Manderscheid stattfinden kann, ist momentan noch nicht klar. Die Gremien müssen noch darüber entscheiden. Sollte es so kommen, wäre es ein großer Verlust für den Burgenverein, den Tourismus und die Manderscheider selbst.

Jedes Jahr kämpft Ritter Martin von Manderscheid beim Burgenfest gegen üble Gestalten, um schließlich doch den Sieg davonzutragen, damit der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Ob er in diesem Jahr auf der Turnierwiese am Fuße der Niederburg stehen wird, ist momentan noch nicht klar, denn Großveranstaltungen sind wegen des Coronavirus bis zum 31. August verboten (der TV berichtete mehrfach). Das Burgenfest fällt genau in diesen Zeitraum, es ist für den 29. und 30. August geplant.