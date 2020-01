Politik : Wenn der Chef mit der Faust auf den Tisch haut

Papiersalat oder Tablet? In den kommunalen Gremien geht der Trend zur papierfreien Arbeit. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Bernkastel-Kues Ärger im Stadtrat in Bernkastel-Kues: Die Ratsmitglieder warten schon lange auf die Einführung des digitalen Sitzungsdienstes. Die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung bremst dabei die Kommunikation, was bisweilen sogar zu Fehlentscheidungen führt.

„Rummmms!“ - Da platzt dem Bürgermeister der Kragen und er haut mit der Faust auf den Tisch: „Wir warten jetzt schon seit einem Jahr auf die Einführung eines elektronischen Sitzungsdienstes. Es kann ja nicht sein, dass wir hier Entscheidungen ohne Vorlagen treffen sollen!“ Wolfgang Port, Stadtoberhaupt von Bernkastel-Kues, ist mächtig sauer in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses, als das Thema „Sitzungsdienst“ erneut auf der Tagesordnung steht. Konkret geht es um die Vorbereitung der Beschlussfassung im Stadtrat für die Anschaffung von Tablets. Damit sollen die Stadtratsmitglieder, wie auch im Kreistag, in Zukunft alle für die Sitzungen erforderlichen Unterlagen erhalten und lesen können.

Der Ärger über das lange Warten auf die Tablets ist aber nur die Spitze eines Eisbergs mangelnder Kommunikation. Karin Oster, Geschäftsfrau, Inhaberin eines alt eingesessenen Bernkasteler Unternehmens und seit 20 Jahren im Stadtrat, weist dem TV gegenüber auf weitere Probleme hin. „Seit einem halben Jahr erhalten nur noch die Mitglieder der Ausschüsse Unterlagen für Beschlussfassungen,“ sagt Oster. Neben dem Stadtrat gibt es weitere Fachgremien, in denen Entscheidungen vorbereitet werden. In diesen Gremien sitzen jeweils nur einzelne Stadtratsmitglieder, die die Infos dann an ihre Fraktionen weitergeben. So zum Beispiel der Bauausschuss, der alle Bauanträge der Stadt genehmigen muss und dann zum Beschluss an den Stadtrat weiterleitet. Früher hätten alle Stadträte diese Unterlagen bekommen. „Aber seit einem halben Jahr erhält nur noch das Ausschussmitglied diese Unterlagen in schriftlicher Form,“ sagt Oster, die stellvertretendes Ausschussmitglied ist. „Wenn ich jetzt kurzfristig in Vertretung zum Ausschuss soll, dann muss ich bei demjenigen, den ich vertrete, persönlich vorbeifahren und die Unterlagen abholen - oder sie mir herbeibringen lassen. Auf dieser Basis kann man doch nicht arbeiten!,“ ärgert sich die CDU-Frau. Als Begründung habe die Verwaltung der Verbandsgemeinde den Datenschutz genannt. „Das kann ich aber nicht nachvollziehen, denn wir Ratsmitglieder sind ja ohnehin zum Stillschweigen bei nicht-öffentlichen Themen verpflichtet,“ sagt Oster und weist auch auf unnötige Probleme hin, die sich aus dieser mangelnden Information ergeben: „Das kann schließlich auch zu Fehlentscheidungen führen, wenn wir nicht ausreichende Informationen haben. Für uns ist das eine schlechte Situation und ich werde keinen Bauausschuss mehr besuchen, wenn ich keine Unterlagen habe.“ Überhaupt würden den Stadtratsmitgliedern nicht immer ausreichend Informationen vorliegen. „Klar ist es mehr Arbeit, für 24 Leute statt für die zwölf Ausschussmitglieder Fotokopien zu machen. Aber das sollte man von einer Verwaltung erwarten können,“ sagt Oster. Langfristig müsse ohnehin ein elektronisches Infosystem her wie es auch der Kreis und die Verbandsgemeinde Wittlich-Land haben. Dort kann man im Internet alle öffentlichen Unterlagen jederzeit einsehen und herunterladen.

Leo Wächter, Erster Beigeordneter und baldiger Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues versichert dem TV gegenüber, dass die Verwaltung an einem digitalen Bürgerinformationssystem arbeite. Was die Ausstattung der Ratsmitglieder mit Tablets betreffe, werde derzeit geprüft, in welchen Ortsgemeinden das gewünscht sei. Was die Unterlagen für die Ausschüsse betreffe, gelte neuerdings die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die die Verwaltung einhalten muss. Demnach können Unterlagen an Stellvertreter nur dann weitergegeben werden, wenn das ursprüngliche Ausschussmitglied sich bei der Verwaltung abgemeldet und seinen Stellvertreter genannt habe. Erst dann könnten die Unterlagen dem Stellvertreter gegeben werden. Was die Verteilung von schriftlichen Vorlagen in der Sitzung betreffe, sei, so Wächter, der zuständige Bürgermeister in der Pflicht.

Wie ist die Situation in anderen Kommunen? In Wittlich hat man schon vor fünf Jahren auf einen digitalen Sitzungsdienst umgestellt. Pressesprecher Rainer Stöckicht empfiehlt, komplett auf digital umzustellen. „Wir haben schon 2014 im Stadtrat beschlossen, einen digitalen Sitzungsdienst mit iPads einzuführen und verteilen jetzt schon die iPads zweiter Generation. Bei uns läuft alles voll digital und das wurde gut angenommen. Ich kann nur warnen, zweigleisig zu fahren, weil dann oft Papierkopien fehlen. Papier ist im Sitzungsdienst ein Auslaufmodell.“ Für den Bürger stehe zudem im Internet ein Ratsinformationssystem bereit, mit dem alle öffentlichen Unterlagen jederzeit heruntergeladen werden können.