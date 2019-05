Kommunalwahl : Wenn der einzige Bewerber scheitert . . .

Die Bürger haben gewählt. In einigen Orten kommt es zu Wiederholungswahlen, wenn sich erneut Bewerber finden. Foto: TV/Winfried Simon

Bernkastel-Wittlich In acht Orten des Kreises kommt es zu Wiederholungswahlen — wenn es denn erneut Kandidaten gibt. Die Termine stehen noch nicht fest.

Die Kommunalwahl hat einige überraschende Ergebnisse gebracht. Besonders auffallend ist, dass bei den Direktwahlen der Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher in acht Orten im Kreis Bernkastel-Wittlich der jeweils einzige Bewerber nicht die 50-Prozent-Hürde überschritten, also nicht die absolute Mehrheit erreicht hat. Betroffen sind auch drei Amtsinhaber.

So kam in Großlittgen der Bewerber für das Ortsbürgermeisteramt, Jürgen Kleinert, lediglich auf 13,0 Prozent. Mehr als enttäuscht dürfte auch Dieter Peter Dustert sein. Er erhielt als einziger Bewerber für das Amt des Ortsvorstehers in Morbach-Gutenthal nur 13,1 Prozent.

In Landscheid wollte Maria Illigen Nachfolgerin von Ortsbürgermeister Ewald Heck werden. Doch auch sie scheiterte als einzige Bewerberin — allerdings sehr knapp. Sie erzielte 48,4 Prozent.

Und das sind noch nicht alle, die mehr Nein- als Ja-Stimmen bekommen haben. In Heidenburg wurde sogar Amtsinhaber Werner Treinen abgewählt. 45,6 stimmten für, 54,5 Prozent gegen ihn. In Horath wollte Helmut Schuh die Nachfolge von Egon Adams antreten, der nicht mehr kandidierte. Doch die Wähler sagten mehrheitlich Nein. Er kam nur auf 30,2 Prozent. Melanie Wery-Sims kam in Breit (VG Thalfang) auf 30,3 Prozent. Eine deutliche Mehrheit stimmte gegen sie. Der Ortsbürgermeister von Oberscheidweiler, Elmar Götten, musste ebenfalls eine bittere Wahlschlappe hinnehmen. Nur 40,9 Prozent stimmten für ihn, und in Niederöfflingen scheiterte Amtsinhaber Hermann Josef Clemens mit 49,4 Prozent denkbar knapp.

Wie geht es nun in diesen Orten weiter? Das Prozedere ist in der Komunalwahlordnung des Landes festgelegt: Dort heißt es: „. . . wird der Bewerber nicht gewählt, wird die Wahl wiederholt. Die Wiederholungswahl wird als Neuwahl durchgeführt.“ Wiederholt werden müsste auch die eine Wahl, wenn ein Gewählter die Wahl ablehnen würde.

Es geht sozusagen alles noch einmal von vorne los. Im Falle der Ortsbürgermeisterwahl setzt die Kreisverwaltung einen Termin für die Wiederholungswahl fest, im Falle der Ortsvorsteher die Verbandsgemeinde. Es wird eine Bekanntmachung veröffentlicht, es können Wahlvorschläge eingereicht werden, und es gelten die üblichen Fristen. Die Wahl sollte innerhalb von drei Monaten über die Bühne gehen. Letzter Termin wäre also der 25. August. Wegen der Sommerferien und der organisatorischen Vorbereitungen ist aber damit zu rechnen, dass später gewählt wird. Selbstverständlich kann sich auch der gescheiterte Kandidat erneut bewerben. Sicher ist, dass Elmar Götten in Oberscheidweiler nicht mehr antreten wird. Götten: „Die Wähler haben so entschieden. Das habe ich zu akzeptieren.“ Maria Illigen (Landscheid) wollte sich zum jetzigen Zeitpunkt zu ihrem Ergebnis nicht äußern.

Werden keine Vorschläge eingereicht, fällt die Wahl aus. Dann ist der Gemeinderat am Zuge, der den Ortsbürgermeister wählt. In diesem Fall können nur Personen gewählt werden, die dem Gemeinderat vor der Wahl vorgeschlagen worden sind.

Ein anderes Prozedere ist die Stichwahl, die möglich ist, wenn mehr als zwei Kandidaten ins Rennen gehen. Dabei treten die jeweils zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen gegeneinander an.