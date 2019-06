Abfall : Wenn der Parkplatz zur Mülldeponie wird

Bernkastel-Wittlich Illegal entsorgter Abfall in der Landschaft beschäftigt Behörden – und ihn zu hinterlassen, ist strafbar. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Anzeigen im Landkreis verdoppelt. Trotzdem ändert sich nichts.

Liegen aber Straftaten vor, werden diese in der Regel von dem zuständigen Fachkommissariat der Kriminalinspektion Wittlich bearbeitet. Hier kennt Jochem Zahlen. In den vergangenen Jahren sind sie stark angestiegen, haben sich mehr als verdoppelt: Im Jahr 2018 wurden im Landkreis Bernkastel-Wittlich 80 Fälle der illegalen Müllentsorgung bearbeitet. In 2017 waren es 55 Fälle, 2016 waren es 34 Fälle, 2015 65 Fälle und 2014 38 Fälle. Wer ist aber dafür zuständig? Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) ist nicht für illegale Ablagerungen an Straßen und auf Parkplätzen zuständig, sondern der Landesbetrieb Mobilität und die jeweiligen Straßenmeistereien.