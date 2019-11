Gottesdienst : Wenn der Pfarrer in Traben-Trarbach mit den Jagdhornbläsern spielt

Foto: Heike Proost. Foto: TV/Heike Proost

Traben-Trarbach Angenehm überrascht zeigten sich die Gottesdienstbesucher der feierlichen Messe zu Ehren des heiligen Hubertus, die in der St. Nikolauskirche in Traben-Trarbach gehalten wurde. Im Anschluss an den Schlusssegen stellte sich Pfarrer Matthias Hermes mit seinem Jagdhorn zu den Jagdhornbläsern der Kreisgruppe Bernkastel-Wittlich, um mit ihnen den Gottesdienst musikalisch zu beenden.

