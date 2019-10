Longkamp Vierspuriger Weiterbau der B 50 neu im Hunsrück: Kommunen und Kreis kritisieren, dass der langsam fahrende Verkehr zu wenig berücksichtigt wird.

Der Ausbau der B 50 neu ist fast abgeschlossen. Entlang den Straßenabschnitten zum Hochmoselübergang sind bereits Zäune montiert. Ab dem 21. November kann der Verkehr von der Eifel über die Brücke bis in den Hunsrück rollen, wo die vierspurige Straße bei Kommen in die bestehende B 50 alt mündet und über den Kreisverkehr bei Hinzerath und die Hunsrückhöhenstaße zweispurig weitergeführt wird. Erst auf der Höhe der Abfahrt zum Flughafen Hahn wird sie dann wieder vierspurig (der TV berichtete mehrfach). Der zweispurige Abschnitt der B 50 alt soll in den kommenden Jahren durch eine neue 15 Kilometer lange vierspurige Trasse der B 50 neu ersetzt werden.